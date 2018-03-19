Призеры паралимпийских игр получат от $55 тыс. до $125 тыс. премии от государства

Украинские призеры XII зимних Паралимпийских игр, прошедших в южнокорейском Пхенчхане 9-18 марта этого года, получат от государства денежные вознаграждения в размере от $55 тыс. до $125 тыс. каждый, сообщил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич.

"Информируем общественность, что государство выплатит нашим Чемпионам и призерам XII зимних Паралимпийских игр денежные вознаграждения на общую сумму более 90 млн грн. Напоминаю, что наши паралимпийцы получат за I место - $125 тыс.; за II место - $80 тыс.; за III место - $55 тыс.", - написал Н.Даневич на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

И.о.министра опубликовал скан-копию соответствующего приказа по министерству №1187 от 19 марта за его подписью, в котором указан общий фонд вознаграждения в размере $3 млн 440 тыс.

XII зимние Паралимпийские игры прошли в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграли 80 комплектов наград: паралимпийцы соревновались в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

Паралимпийская команда Украины заняла шестое место в медальном зачете завершившихся в Пхенчхане зимних Игр-2018. На счету команды семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.