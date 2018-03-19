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Политические Сводки

Порошенко ожидает, что в отчете международной миссии будет указано на незаконность выборов президента РФ в Крыму
19.03.2018 10:58

Порошенко ожидает, что в отчете международной миссии будет указано на незаконность выборов президента РФ в Крыму

Порошенко ожидает, что в отчете международной миссии будет указано на незаконность выборов президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко признателен международным партнерам, которые отказались проводить наблюдение за незаконными выборами президента РФ в оккупированном Крыму, и ожидает, что в отчете международной миссии будет указано на незаконность этих выборов в Крыму.

"Приветствую решение ОБСЕ и других наших международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. И ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", - говорится в заявлении главы Украинского государства, распространенном в понедельник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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