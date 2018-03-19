Total подписала две нефтяные концессии с эмиратом Абу-Даби на $1,45 млрд

Французская нефтегазовая группа Total SA в понедельник подписала два соглашения о нефтяных концессиях на шельфе ОАЭ с властями эмирата Абу-Даби и госкорпорацией Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).

Общая сумма сделки - $1,45 млрд, говорится в сообщении Total.

Соглашения подписаны сроком на 40 лет. Total получит 20% долей участия в новых проектах на месторождениях Умм-Шаиф и Наср и 5% в месторождении Нижний Закум.\

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На долю шельфовых месторождений Умм-Шаиф и Нижний Закум приходится около 20% нефтедобычи Абу-Даби, отмечает Total.

Кроме того, французская компания продлила сотрудничество с ADNOC на шельфовом месторождении Abu Al Bu Koosh на три года.