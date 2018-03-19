Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы ректора Национального авиационного университета: преступный сговор и фальсификация"

В понедельник, 19 марта, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Выборы ректора Национального авиационного университета: преступный сговор и фальсификация". Участники: ректор НАУ (2008 - 2015), заведующий кафедрой авиационных двигателей, кандидат на должность ректора НАУ Николай Кулик, профессор НАУ Иван Дудник, профессор Ярослав Козачок, журналист Марьяна Васильева (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.