Борис Джонсон назвал "абсурдным" отрицание Россией причастности к инциденту со Скрипалем

Отрицание Россией причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери становится все более абсурдным, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Российское отрицание (причастности к инциденту со С.Скрипалем - ИФ) становится все более абсурдным", - заявил он в понедельник в преддверии заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Сначала они говорят, что никогда не производили (химическое вещество, предположительно использовавшееся при отравлении С.Скрипаля - ИФ) "Новичок", потом они говорят, что производили его, но все его запасы были уничтожены", - сказал Б.Джонсон.

"А иной раз они говорят, что производили "Новичок", и все запасы были уничтожены, но некоторые из них таинственным образом оказались в Швеции или Чехии, или Словакии, или США", - добавил глава британского МИД.

"Это классическая российская стратегия - пытаться спрятать иголку правды в стоге лжи", - заявил Б.Джонсон.

Он добавил, что "силу и решимость" европейских союзников Великобритании в вопросе расследования инцидента со С.Скрипалем можно объяснить тем, что между них нет стран "которые за последние годы не пострадали бы от враждебного или подрывного поведения России".

Накануне Б.Джонсон проинформировал, что эксперты ОЗХО прибудут в Великобританию в понедельник для того, чтобы исследовать образцы вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как ожидается, на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химоружия эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы. Ими могут стать пробы воздуха из дома С.Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей.

Эксперты ОЗХО в понедельник отберут пробы нервнопаралитического газа, от контакта с которым могли пострадать прежний сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь, сообщили в воскресенье в МИД Великобритании.

"Затем (эти образцы) исследуют в пользующихся высокой репутацией международных лабораториях, которые выберет ОЗХО", - отметили в британском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД пояснили, что "результатов исследований следует ожидать минимум через две недели".