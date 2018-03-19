Джонсону понравилась идея принять высланных британских дипломатов в Киеве

Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону понравилась идея главы МИД Украины Павла Климкина принять высланных из России сотрудников Британского Совета (British Council) в Украине.

"Выразил нашу солидарность Борису. Заверил, что буду рад приветствовать британских дипломатов и сотрудников British Council, которых высылают из России. Ему эта идея понравилась", - написал П.Климкин на своей странице в Twitter в понедельник.

Он также заверил, что дипломаты и сотрудники British Council, высланные из России, всегда найдут "теплый прием" в Украине.

Как сообщалось, 17 марта в Москве объявили персонами нон-грата и приняли решение выслать в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании.

19 марта П.Климкин предложил главе МИД Великобритании Б.Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит (посол Великобритании в Украине Джудит Гоф – ИФ) будет помощь", – написал П.Климкин в Twitter.