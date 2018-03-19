Экспорт сахара в феврале-2018 сократился почти вдвое

Украинские производители за февраль 2018 года поставили на внешние рынки 40,9 тыс. тонн сахара, что на 47% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщила пресс-служба "Укрцукор" в понедельник.

"В целом, торги на внешнем рынке ослабли из-за неблагоприятной конъюнктуры: низкие цены и мировой профицит. Поэтому, экспортные поставки по сравнению с январем снизились почти вдвое. Больше только в феврале отгрузили в Узбекистан (24%), Великобританию (16%), Шри-Ланку (12%) и Швейцарию (12%)", - прокомментировала руководитель аналитического отдела "Укрцукор" Руслана Бутыло, чьи слова приводятся в сообщении ассоциации.

За сентябрь-февраль 2017/2018 МГ экспортировано 290,9 тыс. тонн сахара, что на 44% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Как сообщалось, производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составляет 2,14 млн тонн сахара. В сезоне работало 46 сахарных заводов.

По прогнозам "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в 2018 году составят около 296 тыс. га.