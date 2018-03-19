МИД передал в ЕС список лиц, причастных к организации выборов президента РФ в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран Европейского Союза список из более 140 лиц, уличенных в организации и проведении незаконных выборов в аннексированном Крыму, сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

"Мы передали список. Там более 140 человек", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как сообщалось, Украина решила составить список лиц, на которых могут быть распространены санкции после проведения выборов президента России в аннексированном Крыму.

"Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто принимает участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком, но нам необходимо пройти еще процедуру верификации. Однако в ближайшее время мы его нашим партнерам передадим", - сказал П.Климкин журналистам 16 марта в Киеве.