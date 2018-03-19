Трансляция пресс-конференции на тему "Обыски в "Новая Почта": бизнес и власть - кто работает для украинцев?" В понедельник, 19 марта, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Обыски в "Новая Почта": бизнес и власть - кто работает для украинцев?", во время которой совладельцы компании "Нова Пошта" представят официальную позицию относительно ситуации с обысками в компании, а приглашенные эксперты проанализируют влияние таких действий на инвестиционный климат и бизнес-среду в Украине. Участники: совладельцы "Новая Почта" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк; экс-партнер-основатель компании Horizon Capital (1996 - 2013), знаток по прямым инвестициям, прежний член Наблюдательного совета "Новая Почта" Марк Ивашко, основатель инвестиционной компании "Драгон Капитал", президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, предприниматель, инвестор, член Совета директоров СУП, министр экономического развития и торговли Украины (2014-2016) Айварас Абромавичус, предприниматель, общественный деятель и волонтер, основатель волонтерской организации "Народный проект", соучредитель Ассоциации народных волонтеров Украины и куратор "волонтерского десанта" в Минобороны Давид Арахамия (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация по тел. (067) 505-20-66, (пресс-секретарь "Нова пошта" Зоя Шевчук). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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