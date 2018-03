Alibaba объявила об инвестировании еще $2 млрд в Lazada Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. в понедельник объявил о вложении еще $2 млрд в компанию сферы электронной коммерции Lazada Group, ориентированную на Юго-Восточную Азию. Один из 18 учредителей и топ-менеджеров Alibaba Люси Пэн станет новым гендиректором Lazada, квартира которой находится в Сингапуре. Основатель Lazada сохранит совещательный голос. Таким образом, общий объем инвестиций китайской группы в Lazada достиг $4 млрд. В 2016 году Alibaba приобрела контрольный пакет акций Lazada за $1 млрд, в июне 2017 года вложила в компанию еще $1 млрд, увеличив долю участия до 83%. Alibaba, владеющая двумя наиболее популярными в Китае платформами интернет-торговли Taobao and Tmall, фокусируется на развитии зарубежных операций, поскольку конкуренция на внутреннем рынке усиливается. В прошлом году Alibaba нарастила инвестиции в еще одного интернет-ритейлера в Юго-Восточной Азии - Cainiao. И Cainiao, и Lazada остаются убыточными, отмечает Financial Times. Lazada ведет операции на шести рынках - в Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. Как отмечает Люси Пэн, сейчас лишь 3% розничных продаж в регионе - это продажи онлайн, при этом высокая доля молодежи и показатели проникновения мобильной связи делают страны Юго-Восточной Азии очень перспективными. Lazada, основанная в 2012 году как онлайн-платформа, занимающаяся закупкой, хранением и прямой продажей товаров потребителям, изменила модель после того, как Alibaba стала владельцем контрольного пакета ее акций. В настоящее время Lazada является платформой, на которой предлагают свои товары как небольшие региональные производители, так и международные бренды, включая Samsung Electronics Co. и L'Oreal SA. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



