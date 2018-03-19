В Украине изменения процессуальных кодексов не остановили текущие судебные процессы, но судьи иногда перестраховываются

Вступившие в силу изменения процессуальных кодексов не остановили текущие судебные процессы, но судьи, принимая дела к рассмотрению, иногда перестраховываются.

Такой комментарий относительно продвижения судебной реформы агентству "Интерфакс-Украина" дали юристы юридической фирмы Integrites Антон Каганец и Анастасия Нестеренко.

"Ввиду значительного количества нововведений, особенно в хозяйственном процессе, освоение нюансов новых процессуальных правил не прошло гладко. Но судебные процессы движутся, и трагедии не случилось", - заверили юристы.

Ссылаясь на практику Integrites, они отметили, что "у судей тоже в какой-то степени "переходный период", поскольку нужно вникнуть в отдельные моменты, особенно во время рассмотрения дел, которое начали слушаться еще по старым процессуальным кодексам".

При этом, по оценке А.Каганца и А.Нестеренко, "некоторые судьи, чаще в административных судах, продолжают рассматривать дела без каких-либо проблем и изменений в ходе процесса, а некоторые, чаще только в хозяйственных судах, начинают рассмотрение чуть ли не сначала, но уже по новым правилам".

"Этот факт можно объяснить тем, что общая модель новых процессов в большей степени схожа с ранее существующими административными и гражданскими процессами и существенно отличается от хозяйственного в части стадий процесса, особенностей представления доказательств и т.д.", - комментируют юристы.

Вместе с тем, эксперты Integrites отмечают, что в ряде случаев судьи "упускают отдельные нюансы и перестраховываются, либо наоборот, принимают "резкие" процессуальные решения".

"В нашей практике это единичные случаи. Если даже есть разночтения в тех или иных процессуальных нормах, что нормально для юридической практики, то надеемся, что со временем главный Суд выровняет практику правоприменения", - считают они.

По мнению юристов, одним из самых важных аспектов применения новых процессуальных правил, является существенное усложнение и ужесточение процесса, особенно хозяйственного, в частности, более строгими стали строгими правила подачи документов и доказательств. Со временем, считают юристы, суды будут строже контролировать соблюдение таких правил.

"Откровенно говоря, мы еще не встречали случая, когда нарушение таких норм повлекло бы какие-то существенные последствия, так как судьи пока снисходительны, но думаем, что в ближайшее время контроль за такими требованиями все-таки усилится", - прогнозируют они.

Вместе с тем, А.Каганец и А.Нестеренко отметили несколько недоработок новых кодексов. В частности, новый Кодекс административного судопроизводства не содержит отдельной процедуры применения и отмены специальных мер реагирования, которые применялись ранее к предпринимателям за нарушения законодательства при ведении бизнеса. К примеру, за нарушение правил пожарной безопасности суд, по требованию Службы по чрезвычайным ситуациям, мог приостановить работу предприятия, по-простому – закрыть, до устранения таких нарушений. При этом в кодексе были предусмотрены сокращенные сроки для рассмотрения таких дел, а также специальная процедура для отмены соответствующих мер в случаях устранения нарушений правил пожарной безопасности. Вместе с тем, новый кодекс не содержит соответствующей статьи.

"Теперь требования госорганов о применении мер реагирования будут рассматриваться в общем порядке, то есть довольно долго, что нивелирует саму суть мер реагирования как срочных. С другой стороны, предприятия, к которым уже применили меры реагирования, не могут воспользоваться правом на их отмену ввиду отсутствия надлежаще предусмотренной процедуры" – подчеркнули юристы Integrites.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив, таким образом, судебную реформу. Изменения вступили в силу 16 марта 2018 года.