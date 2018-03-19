"Нова пошта" заявляет о DDoS-атаках с Западной Украины

Компания "Нова пошта", руководитель экспресс-доставки в Украине, заявляет о периодическом возникновении DDoS-атак на ее мощности, источник атак был локализован специалистами ИТ-безопасности компании на территории Западной Украины.

"Максимальная емкость атак достигала 40 гигабит. В большинстве случаев эти атаки не приводят к отсутствию сервиса, возможны краткосрочные перебои (ухудшение) качества в работе. Это никак не влияет на работу отделений и сети",- сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

Компания уточнила, что работает в штатном режиме. На нынешний момент ведется расследование ситуации и детальный анализ.

"Мы нашли место, откуда они (атаки – ИФ) велись, но что их вызвало, какова причина, пока неизвестно. Атаки шли с территории Западной Украины. Но совпадение очень странное, согласитесь", - сказал журналистам сооснователь ГК "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк после пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он также отметил, что в текущем году компания планировала широкую инвестиционную программу в среднем на $25 млн, однако сложившаяся ситуация с обысками осложнила компании поиск инвестиций.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Новая пошта" в неуплате налогов в отдельно крупных размерах, сообщала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценка Лариса Сарган.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах", – указано в сообщении.

Л.Сарган отметила, что Ю.Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Нова пошта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины. Она также добавила, что на следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Нова пошта".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Нова пошта" не будут получены, уголовное производство будет закрыто", – подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины 16 марта проводила обыски в помещениях офисов компании "Нова пошта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

"В офисах "Новой пошты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - отмечал соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.