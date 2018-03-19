МАУ не намерена отказываться от постоянной программы лоукост тарифов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", (МАУ, Киев), ведущий авиаперевозчик страны, не намерена отказываться от введенной ранее так называемой системы лоукост тарифов.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила директор по коммуникациям авиакомпании Евгения Сацкая.

"У нас программа лоукост тарифов постоянная и не связана с приходом Ryanair или еще кого-то, разве что только опосредовано, поскольку возможность прихода Ryanair побудила аэропорты сделать публичную оферту, и когда они это сделали, размер ставок аэропортовых сборов был снижен пропорционально объемов пассажироперевозок, мы получили возможность предоставлять определенное количество кресел по лоукост ценам на постоянной основе", - сказала она, отвечая на вопрос, не будет ли МАУ усиливать или менять таковую систему при повторной попытке выхода ирландского бюджетного перевозчика на украинский рынок.

По ее словам, сам по себе приход нового конкурента не повлияет на расширение или сворачивание программы. МАУ будет продолжать изыскивать собственные резервы для увеличения количества билетов по лоукост ценам. При этом поддержка на государственном и законодательном уровне может существенно повлиять на возможности расширения этой программы. Так, только лишь отмена НДС на внутренних рейсах по грубым подсчетам позволит снизить цену на билеты на 20%.

"Мы заинтересованы перевозить больше пассажиров, это наш рынок. Ни один перевозчик, который хочет долго работать на рынке, не будет ломить цены в погоне за прибылью, ему важнее присутствовать на рынке и сохранять стабильность", - резюмировала Е.Сацкая.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

В настоящее время в состав флота МАУ входит 41 авиалайнер различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing-737 NG. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.