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Госдолг США впервые превысил $21 трлн
19.03.2018 16:35

Госдолг США впервые превысил $21 трлн

Госдолг США впервые превысил трлн

Объем национального долга США впервые превысил $21 трлн, свидетельствуют официальные данные правительства.

На 15 марта он составлял свыше $21 трлн 31,067 млрд.

Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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