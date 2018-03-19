Нацперечень лекарственных средств оставляет много вопросов – Жебровская

Национальный перечень лекарственных средств оставляет много вопросов, ответа на которые ожидает фармацевтическая отрасль Украины, считает глава Наблюдательного совета ПАО "Фармак" Филя Жебровская.

"Мы еще не совсем понимаем, что будет с Национальным перечнем основных лекарственных средств, принятым в 2017 году, как он будет формироваться и развиваться. Это путь, по которому идет рынок, Нацперечень необходим, но к нему есть много вопросов, которые пока остаются без ответа ", - сказала она в интервью агентству "".

В частности, по словам Ф.Жебровской, в настоящее время действие Нацперечня создает неравные конкурентные условия для украинских фармпроизводителей.

"Несмотря на то, что в Нацперечне заложены не лекарственные средства, а молекулы, именно фактические привилегии зарубежным препаратам при регистрации (лексредств - ИФ) создают дискриминационные условия для украинских фармпроизводителей. Поэтому украинским производителям невыгодно привозить новые препараты, технологии", - сказал она.

Ф.Жебровская назвала "неравными конкурентными условиями" ситуацию, когда иностранные препараты, зарегистрированные в странах со строгой регуляторной системой, регистрируются в Украине по сокращенной процедуре, а аналогичные препараты украинского производства - по обычной.

"Есть даже специальный отдельный закон, согласно которому лекарства, зарегистрированные в странах со строгой регуляторной системой, регистрируются в Украине за 17 дней. А если такой препарат производит или завозит in-bulk украинский производитель, то регистрация займет не менее года. Какая же это конкуренция?", - подчеркнула глава НС "Фармак".

Как сообщалось, ПАО "Фармак" по итогам 2017 года "Фармак" увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке на 21% в денежном выражении, ичстая прибыль компании по итогам 2017 года выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн.

ПАО "Фармак" - украинский производитель лекарственных средств европейского уровня, руководитель фармацевтического рынка Украины по объемам продаж.

"Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира, в портфеле компании 220 продуктовых досье. Ежегодно Компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий. Собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года в ПАО "Фармак" работает собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в г. Шостка плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

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