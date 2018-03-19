Мэй заявила о наличии у России мотива и намерения отравить Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, цитирует ее заявление телеканал .

"У нее (России - ИФ) была возможность сделать это. Это вещество нервно-паралитического действия принадлежит к группе "Новичок", которое было разработано советскими (учеными - ИФ). У России была возможность, и я полагаю, мотив и намерение. Такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдаем", - заявила она в ходе визита в Бирмингем.

Она также указала на поддержку, которую получила Британия от своих международных партнеров в связи с этим инцидентом.

"Это случилось в Великобритании, и могло произойти в любой стране, и наши международные союзники проявили силу в своей поддержке и признании того, что ответственность указывает на российское государство", - добавила Т.Мэй.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку прежний полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.