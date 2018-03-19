Медь в 2018 году будет стоить в среднем $2,88 за фунт

Чилийская госкомпания Codelco, которая является крупнейшим мировым производителем меди, ожидает среднюю стоимость этого металла в 2018 году на уровне $2,88 за фунт, пишет La Tercera.

В распоряжении газеты имеется документ бюджетного управления Чили, в котором указаны прогнозы на нынешний год.

Codelco намерена в этом году получить $2,38 млрд прибыли при выручке в $12,9 млрд. Инвестиции в проекты запланированы в объеме $3,2 млрд.

Общий объем расходов компании составит $9,5 млрд, или $1,4 на фунт добытой меди, приводит данные газеты агентство Bloomberg.

В документе также отмечается, что прогнозы могут быть пересмотрены в случае изменения цен на медь.