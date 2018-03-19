"Метинвест" в 2017г нарастил чистую прибыль более чем в 5 раз

Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", по итогам работы в 2017 году возросла в 5,2 раза - до 617 млн грн с $118 млн в 2016 году.

Согласно обнародованным в понедельник аудированным консолидированным финансовым результатам, ее выручка в минувшем году увеличилась на 44% – до $8,931 млрд с $6,223 млрд, тогда как EBITDA выросла на 77% – до $2,044 млрд с $1,153 млрд, валовая прибыль увеличилась на 56% - до 2,175 млрд.

Операционный денежный поток возрос на 22% - до $595 млн. При этом общий долг компании также увеличился - на 2%, до $3,017 млрд, денежные средства - на 15%, до $259 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), вместе управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест"