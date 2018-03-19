Шансы "Газпрома" эффективно отменить решение Стокгольмского арбитража объективно невелики

Шансы российского ПАО "Газпрома" эффективно отменить решение Стокгольмского арбитража, вынесенного в конце февраля 2018 года, объективно невелики, но процедура исполнения этого решения может затянуться на годы, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

В частности, старший адвокат международной арбитражной и судебной практики юридической фирмы "ЕПАП Украина" Александр Волков, комментируя решение арбитража и возможные сценарии его выполнения, отметил, что, исходя из содержания заявлений представителей "Газпрома" и "Нафтогаза", существует два арбитражных решения. По первому украинская компания должна российской за поставленный природный газ порядка $2 млрд плюс штраф за просрочку оплаты, а по второму – уже российская компания обязана заплатить украинской более $4 млрд плюс штраф за просрочку оплаты, разница между этими суммами и составляет $2,56 млрд.

"Согласно недавним заявлениям российской компании, именно второе решение, которым установлен долг перед украинской компанией, будет обжаловаться в судах по месту осуществления арбитражного разбирательства, то есть в Швеции. И, как следует полагать, "Газпром" будет просить шведские суды приостановить исполнение именно второго решения арбитража, тем самым приостановив начисление штрафных санкций", - сказал А.Волков.

По его мнению, у "Нафтогаза" есть несколько вариантов действий. Основным вариантом, по мнению юриста, является ожидание окончания процесса в шведских судах. При позитивном для "Нафтогаза" сценарии, после получения финального решения шведских судов, компания сможет безопасно инициировать процессы по признанию и приведению к исполнению арбитражного решения в иностранных государствах.

"В далеком 1958 году была подписана конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция). Она устанавливает общие понятные правила для признания и исполнения иностранных арбитражных решений, а также правила в отказе от их исполнения. Стран-участниц данной конвенции уже 157, что дает "Нафтогазу" широкий выбор доступных юрисдикций", - отметил знаток.

В качестве альтернативы А.Волков назвал вариант, при котором украинская компания может не дожидаться окончания процесса рассмотрения жалобы "Газпрома" шведскими судами и начнет пытаться исполнить решение арбитража в странах-участниках Нью-Йоркской конвенции, где у российской компании есть активы.

"Однако насколько суды будут готовы рассматривать такие заявления до окончания процедуры обжалования, зависит от устоявшейся национальной судебной практики", - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что с учетом полноценного участия российской компании и возможности представить свою позицию в арбитражном процессе шансы у "Газпрома" эффективно отменить решение арбитражного трибунала объективно невелики.

"Можно оценивать шансы украинской компании как существенные. Даже в случае отмены указанного арбитражного решения некоторые страны все же будут открыты для исполнения отмененного арбитражного решения, однако шансы исполнить его существенно снизятся", - сказал А.Волков.

Вместе с тем, он обратил внимание, что решения Стокгольмского арбитража все еще не обнародованы, следовательно об их содержании можно судить лишь по заявлениям представителей участников данного арбитражного разбирательства.

В свою очередь управляющий партнер адвокатского объединения "Сытнюк и партнеры" Константин Сытнюк считает, что решение Стокгольмского арбитражного суда по указанному спору подлежит исполнению согласно Нью-Йоркской конвенции, участниками которой являются практически все страны мира, кроме Туркмении, отдельных стран Африки и Ближнего Востока.

"Нью-Йоркская конвенция является источником международного частного права по вопросам признания и исполнения арбитражных решений; соответствующий механизм имплементирован в национальное исполнительное законодательство каждой из стран участниц конвенции с учетом специфики национальных исполнительных процедур. Однако в целом данный механизм унифицирован и отработан многолетней практикой. Поэтому с юридической токи зрения алгоритм действий в связи с исполнением решения Стокгольмского арбитражного суда по спору "Нафтогаз"/"Газпром" понятен и практически осуществим", - считает знаток.

Вместе с тем он подчеркнул, что "в этом деле есть еще и политическая составляющая, влияние которой в последние годы явно превалирует над юридической".

"В условиях неизменности политической позиции РФ и "Газпрома" "Нафтогазу" не приходится надеяться на добровольное выполнение решения Стокгольмского арбитража. В целом при сохранении текущей политической ситуации исполнение решения арбитража выглядит довольно проблематичным. "Нафтогазу" придется пройти все процедуры принудительного исполнения такого решения в соответствии с механизмами. При этом на прохождение исполнительных процедур в таких странах также будет влиять политический фактор", - полагает знаток.

По его мнению, при принятии решения о принудительном исполнении первоочередной задачей будет определение юрисдикций, в которых будет обращено взыскание по решению арбитража.

"Газпром располагает огромным объемом активов по всему миру, и на этом фоне сумма возмещения по решению арбитража для "Газпрома" выглядит, прямо скажем, не очень большой. "Нафтогазу" было бы логично сконцентрироваться на поиске и обращении взыскания на высоколиквидные активы "Газпрома", а именно – деньги на счетах зарубежных банков, обслуживающих "Газпром" и/или высоколиквидные ценные бумаги и/или доли и акции компаний, принадлежащих Газпрому", - считает К.Сытнюк.

Он подчеркнул, что большая часть зарубежного имущества "Газпрома", как правило, оформлена на его аффилированных лиц за рубежом, а не непосредственно на компанию. При этом такие активы как недвижимость или доли/акции, являются в целом менее предпочтительными с точки зрения обращения взыскания, поскольку взыскание по таким активам всегда занимает существенно больше времени и дает ответчику процедурно больше поводов обжаловать и годами затягивать исполнительские процедуры.

"В этом контексте необходимо также знать, как именно выписано решение арбитража, что именно оно предусматривает в части взыскания и нуждается ли оно в дополнительном уточнении", - отметил знаток.

Вместе с тем К.Сытник считает, что при условии успешного определения юристами "Нафтогаза" соответствующих активов, в первую очередь, банковских счетов, и юрисдикций исполнения, а также прохождения всех необходимых процедур признания и исполнения решения, возмещение в пользу "Нафтогаза" всей суммы может быть реализовано без обращения взыскания на другие активы "Газпрома".

При этом, по словам эксперта, "Нафтогазу" следует быть готовым к тотальному обжалованию "Газпромом" любых процедур исполнения во всех рабочих юрисдикциях, а главное - к обжалованию признания решения (может затягивать процедуру признания сроком до года).

"Как правило, основания для такого обжалования строго регламентированы, исчерпывающие и не могут противоречить публичному порядку той страны, где решение исполняется. Однако в этом деле основополагающим фактором влияния является политическая составляющая, а не юридическая. Нужно быть готовыми ко всяческим приемам затягивания процесса признания и исполнения решения Стокгольмского арбитража, в том числе и путем всевозможных обжалований со стороны "Газпрома", - считает адвокат.

Он отметил, что при условии грамотной работы юристов "Нафтогаза" и оперативного обращения взыскания на высоколиквидные активы "Газпрома", вся сумма может быть взыскана в срок до года. Однако в условиях затягивания процесса со стороны "Газпрома", что наиболее вероятно, исполнение такого решения может затянуться на годы.

Как сообщалось, в конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Президент Украины Петро Порошенко заявил, что каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации НАК "Нафтогаз Украины" убытка от транзита российского газа будет стоить ПАО "Газпром" $0,5 млн.