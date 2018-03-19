Климкин: РФ начала нетрадиционную, но реальную войну против демократических институтов и цивилизованного мира

В понедельник, 19 марта, глава МИД Украины Павел Климкин, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, принял участие в политологическом мероприятии Центра европейской политики "Строя безопасную и прочную Украину: прогресс и вызовы".

Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, спикерами мероприятия были также прежний генеральный секретарь НАТО, председатель "Расмуссен Глобал" Андерс Фог Расмуссен и председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер (David Mcalister).

Выступая с речью, П.Кликин отметил, что Украина продолжает евроинтеграционные трансформации и комплексное реформирование страны на фоне гибридной агрессии РФ. По его убеждению, недавние события в Великобритании являются тревожным звонком для цивилизованного мира - Россия не собирается останавливаться и уже осуществляет грубые химические атаки в Европе, следовательно надо удвоить усилия для построения безопасной среды в странах ЕС и соседства.

"Мы часто слышим, что (президент РФ Владимир - ИФ) Путин перешел ту или иную "красную линию". Для России больше нет "красных линий". Забудьте об этом. Россия начала нетрадиционную, но уже вполне реальную войну против демократических институтов и цивилизованного мира. Мы должны дать скоординированный ответ на эти угрозы", - подчеркнул П.Климкин.

Он отметил, что в четвертую годовщину незаконной оккупации Крыма украинская сторона рассчитывает на усиление санкционного давления ЕС на Россию из-за невыполнения Минских договоренностей и грубых нарушений прав человека на оккупированном полуострове и на востоке Украины. В этой связи Украина также призывает не признавать незаконные выборы президента РФ, которые произошли на территории Крыма.

В МИД Украины отметили, что мероприятие в Центре европейской политики в Брюсселе состоялось в день рассмотрения украинского вопроса на заседании Совета ЕС по иностранным делам.