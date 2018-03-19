Фондовые индексы Европы упали в понедельник вслед за сырьевыми компаниями

Фондовые индексы Западной Европы продемонстрировали существенный спад в понедельник, в том числе на сохраняющихся опасениях, что действия США могут привести к мировой "торговой войне", сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 1,07% и составил 373,68 пункта.

Британский FTSE 100 за день опустился на 1,69%, что стало максимальным снижением более чем за две недели. Французский индикатор CAC 40 уменьшился на 1,13%, германский DAX - на 1,39%.

Инвесторы по-прежнему встревожены перспективами "торговой войны" и ждут, как этот вопрос будет освещаться в ходе встречи финансовой "двадцатки" в Буэнос-Айресе 19-20 марта.

Главным событием этой недели будет заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. По его итогам новый глава американского ЦБ Джером Пауэлл проведет первую для себя пресс-конференцию в этом качестве.

"На финансовых рынках в начале недели присутствует осторожность, поскольку трейдеры смотрят вперед на ряд ключевых событий, которые произойдут в ближайшие дни, - отмечает аналитик Hantec Markets Ричард Перри. - Опасения относительно торговых тарифов и протекционизма никуда не делись, в то время как Федрезерв может заявить, что ускорение темпов ужесточения денежно-кредитной политики не за горами".

Падение цен на железную руду, цветные металлы и нефть вызвало снижение котировок акций горнорудных и металлургических компаний - в частности, BHP на 3,8%, Rio Tinto - на 3,3%, Antofagasta - на 2,3%, ArcelorMittal - на 3,3%. Железная руда на торгах в Сингапуре подешевела на 4,3%, падение цен с февральского пика достигло 16%.

Также на фоне снижения цен на нефть подешевели бумаги нефтегазовых компаний, включая Total SA - на 2,1%, BP Plc - на 3% и Royal Dutch Shell Plc - на 1,7%.

Рыночная стоимость софтверной компании Micro Focus рухнула более чем на 46% из-за предупреждения об ухудшении выручки и отставке главного исполнительного директора. Это стало максимальным падением в понедельник между компаний, акции которых входят в расчет Stoxx Europe 600.

Капитализация Melrose Industries Plc снизилась на 0,7%. Инвестиционная фирма, ведущая борьбу за поглощение британской инжиниринговой группы GKN Plc, вновь улучшила свое предложение, пообещав направить 1 млрд фунтов стерлингов ($1,39 млрд) на выплату пенсий сотрудникам GKN в случае, если компания примет предложение о слиянии. Стоимость бумаг GKN уменьшилась к закрытию рынка на 0,6%, хотя в течение дня она повышалась.

В то же время цена акций британского девелопера Hammerson подскочила в понедельник более чем на 24%, продемонстрировав самый значительный подъем с 1990 года. Компания отклонила предложение французской Klepierre о поглощении за 4,88 млрд фунтов стерлингов ($6,9 млрд). Акции Klepierre SA подешевели на 3,9%.

Котировки бумаг Barclays Plc поднялись на 3,6% на новости о том, что инвестиционный фонд Sherborne Investors Management LP, принадлежащий инвестору-активисту Эдварду Брэмсону, приобрел 5,2%-ную долю в британском банке.

В Великобритании поднялась капитализация букмекерских компаний, поскольку регулятор отрасли опубликовал доклад с более мягким подходом к ставкам на игровых автоматах, чем ожидалось. Акции Ladbrokes Coral Group Plc подорожали на 2,9%, William Hill Plc - на 4,2%, GVC Holdings Plc - на 0,3%.