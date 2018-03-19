Джонсон призвал НАТО и ЕС вместе оказывать давление на Россию

НАТО, ЕС и Великобритания для увеличения давления на Россию должны бороться с дезинформацией, обмениваться разведданными и вести борьбу в киберпространстве, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции глава МИД Британии Борис Джонсон.

"Есть вещи, которые мы можем и должны делать вместе. Бороться с дезинформацией из России, и Британия помогает это финансировать на уровне ЕС, бороться вместе в киберпространстве, обмениваться разведданными. Это то, на что Россия способна в войне в киберпространстве", - заявил он, отвечая на вопрос, что должны сделать НАТО, ЕС и Британия, чтобы увеличить давление на Россию.

Б.Джонсон добавил также, что необходимо "отслеживать находящиеся в Британии деньги (из России - ИФ), которые были получены незаконным путем или при помощи коррупции".