ЕС не признаёт проведение выборов в оккупированном Крыму Европейский Союз не признаёт проведение выборов президента России на оккупированном Крымском полуострове, говорится в заявлении Верховного представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности (EEAS). "Европейский Союз не признаёт незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и следовательно не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не проводили никаких действий на этих незаконно аннексированных территориях, участие дипломатов государств-членов ЕС в наблюдательной деятельности в рамках МНВ (мисси наблюдения за выборами - ИФ) ОБСЕ/БДИПЧ также ограничивалось признанной территорией Российской Федерации. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказано в заявлении на сайте EEAS в понедельник. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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