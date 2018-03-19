Генпрокуратура не выявила нарушений в работе "Новой пошты" в ходе обыска ее офисов

Генеральная прокуратура Украины в ходе обысков в офисах группы компаний "Нова Пошта", проведенных 16 марта, не выявила каких-либо нарушений, в этом заверил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко совладельца ГК "Нова пошта" Вячеслава Климова, сообщила пресс-служба группы в понедельник вечером по итогам их встречи.

"Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" (система "Форпост – ИФ) будут возвращены. Юридическая служба группы компаний "Нова пошта" ответит на все вопросы Генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу", - говорится в сообщении ГК на ее странице в сети Facebook.

В то же время, в нем отмечается, что генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. "Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью недопуска возможных случаев перевозок незаконных грузов", - констатировала "Нова пошта".

В свою очередь спикер ГПУ Андрей Лысенко написал в Facebook, что в ходе встречи Ю.Луценко с В.Климовым стороны выразили заинтересованность в законной организации работы лидера украинского рынка экспресс-перевозок.

"Генпрокурор и представитель "Новой пошты" договорились о сотрудничестве для усовершенствования работы компании, минимизации рисков переправки запрещенных товаров и предотвращения возможных незаконных финансовых услуг с целью уклонения от налогообложения. Для этого будут проведены рабочие встречи юристов и финансистов "Новой пошты" с представителями Генпрокуратуры, а также организованы контрольные закупки товаров и услуг", - написал спикер Генпрокуратуры

Он также сообщил, что Ю.Луценко ознакомил В.Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой пошты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе переводов денежных средств.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-секретаря Ю.Луценко Ларису Сарган, Генпрокуратура подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Новая пошта" в неуплате налогов в отдельно крупных размерах, в связи с чем провела обыски 16 марта в центральном офисе в Киеве и других офисах ГК в пяти городах – Полтаве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове.

Позже стало известно, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена, Офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков и подготовить заседание специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп".