"Укргазвыдобування" будет продавать свое топливо под торговой маркой Shebel

ПАО "Укргазвыдобування" будет продавать производимое Шебелинским ГПЗ топливо (А-92, А-95, ДТ, LPG) под торговой маркой Shebel, сообщил коммерческий директор компании Сергей Федоренко на презентации в понедельник.

В рамках презентации между УГВ и столичной сетью АЗК KLO был подписан меморандум о сотрудничестве на три года. Топливо также реализуется в расположенной в Харьковской области сети УГВ (бренд U.GO).

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С.Федоренко в ходе презентации напомнил, что немецкий концерн BASF разработал пакет присадок для улучшения низкотемпературных характеристик дизельного топлива выпуска Шебелинского ГПЗ.

"Мы год работали с BASF над тем, чтобы разработать дизельную присадку для нашего зимнего дизтоплива, умышленно под наше сырье. Мы ее получили как раз под эту зиму. Наша задача, чтобы все топливо, которое выходит из "шебелинки" имело тот же пакет присадок", - отметил он.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2017 году снизил переработку нефтяного сырья на 0,7% (на 3,7 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 493,5 тыс. тонн. Доля ШГПЗ в общей структуре переработки сырья ПАО "Укргазвыдобування" за 2017 год составила 96,7% (493,5 тыс. тонн из 510,3 тыс. тонн).

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства. ШГПЗ с 2018 полностью перешел на производство нефтепродуктов стандарта Евро-5.