Главная военная прокуратура завершила расследование по "налоговым площадкам" Клименко

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил об окончании расследования в производстве "налоговых площадок" экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

"Мы это сделали! ... мои подчиненные впервые в современной истории Украины расследовали большое экономическое дело о преступной организации до логического и законного конца", - написал А.Матиос в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал документ об окончании следствия по расследованию в производстве "налоговых площадок".

В обнародованном им документе отмечается, что Главная военная прокуратура закончила расследование уголовного производства о "налоговых площадках" в отношении преступной организации подозреваемого Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и сборов Украины" 14 марта 2018 года.

В информации отмечается, что уголовное производство состоит из "сотен томов". Из 52 подозреваемых, которым объявлено о подозрении по ч.1 ст. 225, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины, 25 – находятся в розыске, а защиту подозреваемых в настоящее время осуществляют 96 адвокатов.

"Общая сумма установленных следствием убытков составила более 104млрд грн. Общая сума внесенных подозреваемыми залогов составила более 74млн грн. Во время следствия заключены 2 соглашения о признании подозреваемыми виновности, которыми по соглашениям возмещено убытков 26млн грн. С целью обеспечения возмещения убытков государству следствием и судом арестовано имущество подозреваемых на сумму 6,9млрд грн, в том числе: 40 домов, 117 квартир, 95 земельных участков, 137 нежилых помещений, 162 авто, 1000 вагонов, корпоративные права номинальной стоимостью около 400 млн грн, 194 счета", - говорится в опубликованном им документе.

Кроме этого, во время обысков было изъято денежные средства подозреваемых в сумме $4,4млн, 9,8млн грн, 7,2тыс. евро, еще $5млн – арестованы на счетах подозреваемых.

"Следствием Главной военной прокуратуры благодаря тесному сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Национальной полиции МВД менее чем за 10 месяцев законно собраны многочисленные доказательства существования и функционирования преступной организации под руководством Клименко из числа высокопоставленных чиновников Министерства доходов и сборов", - отмечается в документе.