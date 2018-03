Uber приостановила тестирование беспилотных машин после фатального инцидента Автомобиль американской компании Uber Technologies сбил насмерть человека, находясь в автономном режиме, сообщает газета The New York Times. Это стало первым ставшим известным ДТП с гибелью пешехода на дорогах общего пользования с участием беспилотного автомобиля. Uber в понедельник временно приостановила тестирование беспилотных машин и расследует случай. Инцидент произошел 19 марта в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона, США) - эксплуатируемый Uber автомобиль Volvo сбил 49-летнюю женщину, которая, предположительно, переходила дорогу вне пешеходного перехода. За рулем автомобиля находился водитель, однако машина двигалась самостоятельно в режиме автопилота. Пострадавшая умерла в больнице, ее личность не раскрывается. Как отмечает агентство Bloomberg, ссылаясь на письмо компании, Uber Technologies после этого прервал тестирование своих беспилотных автомобилей в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто. В феврале 2018 года власти Калифорнии приняли новые правила, разрешающие компаниям испытывать и использовать на дорогах штата автомобили без водителей. Как сообщала The Financial Times, ранее самоуправляемые автомобили могли ездить только с человеком за рулем, который мог бы брать управление на себя в экстренной ситуации. Для того, чтобы получить дозволение властей, производителям автомобилей с автопилотом нужно было доказать соблюдение всех стандартов безопасности. Кроме того, им необходимо предоставить план действий на случай остановки машин без водителей сотрудниками полиции. Правила разрабатывались более трех лет и с нетерпением ожидались крупнейшими компаниями со штаб-квартирами в Кремниевой долине. В настоящее время в Калифорнии самоуправляемые автомобили испытывают около 50 компаний, включая Alphabet, Uber, Apple, GM, Ford и Toyota. В марте 2017 года между Uber Technologies и Управлением транспортных средств Калифорнии произошел конфликт. Компания испытывала в Сан-Франциско свои беспилотные автомобили, а власти Калифорнии требовали прекратить испытания. По утверждению чиновников, машины не были зарегистрированы должным образом. В Uber пояснили, что ее автомобили поставлены на учет как обычные машины, потому что не могут считаться беспилотными, поскольку в кабине находится водитель. Тогда в результате конфликта Uber перенесла испытания некоторых своих машин в Аризону. До конфликта с Uber Калифорния считалась штатом, наиболее благоприятным для испытания беспилотных автомобилей. Инцидент в Аризоне, таким образом, произошел в один из важных моментов развития новой технологии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



