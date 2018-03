Продюсерская компания Вайнштейнов объявила о банкротстве Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, объявила о банкротстве в рамках сделки с инвесткомпанией Lantern Capital, которая купит ее активы, пишет газета The Wall Street Journal. В понедельник Weinstein обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США. Процесс продажи активов будет осуществлен судом, и Lantern была выбрана потому, что пообещала сохранить действующие операции компании, в том числе рабочие места, отмечается в сообщении Weinstein. Продюсерская компания находится в кризисном состоянии с момента выдвижения обвинений в сексуальном домогательстве против Х.Вайнштейна в октябре прошлого года. Lantern входила в группу инвесторов, пытавшихся ранее в этом году купить Weinstein. В феврале стало известно, что инвесторы отказались от приобретения активов киностудии после того, как генеральный прокурор штата Нью-Йорк предъявил иск Weinstein. По мнению прокурора, продажа компании оставила бы тех, кто пострадал от сексуальных домогательств и других нарушений со стороны Вайшнтейнов, без справедливой компенсации. При этом прокурор не требовал запретить или приостановить продажу продюсерской компании. Позднее стороны вновь договорились о сделке, но в марте группа инвесторов отказалась от покупки активов Weinstein, что, по мнению экспертов, было связано с выявлением дополнительной задолженности у компании. Заявление о банкротстве защитит компанию, но не приведет к приостановке судебного процесса в отношении Х.Вайнштейна. В соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США, требования женщин, предъявивших компании иски в связи с неподобающим поведением Х.Вайнштейна, будут удовлетворяться после требований кредиторов. Однако эти женщины, вероятно, будут представлены в официальном комитете необеспеченных кредиторов, который сможет отстаивать их интересы в суде по банкротствам. Скандал вокруг одного из основателей компаний Miramax Films и The Weinstein Company американского продюсера Х.Вайнштейна разгорелся в начале октября прошлого года. О сексуальных домогательствах со стороны Х.Вайнштейна объявили более 100 актрис и сотрудниц его компаний. Впоследствии обе созданные Х.Вайнштейном и его братом компании объявили об отстранении продюсера от обязанностей генерального директора. Х.Вайнштейн также был исключен из Американской академии кинематографических искусств и наук, британской академии кино и телевидения BAFTA и из американской Телевизионной академии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



