Почти 800 потенциальным незаконным мигрантам отказали в пропуске в Украину с начала года

С начала 2018 года сотрудники Госпогранслужбы Украины отказали в пропуске в страну почти 800 потенциальным незаконным мигрантам, сообщает пресс-служба погранведомства.

"Только вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" не пропустили через границу шестерых потенциальных незаконных мигрантов", - говорится в обнародованном во вторник пресс-службой ведомства сообщении.

Иностранцы, 6 граждан Мьянмы, прилетели ночью из Катара. В ходе пограничного контроля они не смогли подтвердить цели своей поездки в Украину. Поэтому на основании ст.8 п.4 (неподтверждение цели запланированного пребывания) ЗУ "О пограничном контроле" им отказано в пропуске через границу.

Иностранцы были возвращены обратным рейсом в Катар.