G7 поддержала рекомендации Венецианской комиссии по отмене е-деклараций для антикоррупционных активистов в Украине

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине заявили о несоответствии требований электронного декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний украинским международным обязательства и призвали отменить их.

"Требования по е-декларированию для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией", - говорится в канадского председательства в Группе послов, размещенном в Twitter во вторник.

Послы стран "Большой семерки" также поддержали рекомендации Венецианской комиссии по отмене этих требований.

"Группа стран G7 решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля", - отметили послы.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 марта 2017 года одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров (руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.

17 октября заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив констатировал, что на данный момент между народных депутатов нет поддержки президентских законопроектов о публичной отчетности общественных организаций, предусматривающих отмену электронного декларирования для членов антикоррупционых неправительственных гражданских организаций.

26 февраля 2018 года руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что часть БПП призывает народных депутатов к результативному голосованию по президентским законопроектам об отмене электронного декларирования общественных организаций (ОО) №6675 и №6674.

16 марта в рекомендациях, опубликованных на сайте Венецианской комиссии, говорилось, что Венецианская комиссия вместе с БДИПЧ/ОБСЕ рекомендуют Украине отменить подачу е-деклараций активистами-антикоррупицонерами до 1 апреля 2018 года. "Ключевое, чтобы требования подавать е-декларации для активистов-антикоррупционеров, представленные в законе №1975-VIII от 23 марта 2017 года, были отменены до дедлайна 1 апреля 2018 года для подачи первых е-деклараций активистами-антикоррупционерами", - сказано в отчете.

Венецианская Комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ не видят необходимости закреплении в законодательстве необходимости подавать е-декларации общественными активистами и рекомендуют пересмотреть соответствующее решение. По мнению организаций, новый режим раскрытия финансовой информации представителями общественных организаций входит в конфликт с правами человека и основными свободами.

Если власти все же не откажутся от внедрения новых обязательств по финансовой отчетности и раскрытию информации, Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ считают, что следует четко обосновать необходимость таких поправок и значительно улучшить существующие положения, с тем чтобы обеспечить их легитимность и пропорциональность

Кроме того, организации отмечают, что общественные объединения не должны подвергаться более строгой финансовой отчетности и раскрытию информации, чем другие неприбыльные организации, предприятия или другие юридические лица.

Вместе с тем, Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ рекомендуют провести широкие дискуссии по законопроектам №6674 и №6675, которые предусматривают отмену ранее введенных и раскритикованных требований е-декларирования для активистов-антикоррупционеров, обременительной налоговой отчетности и публичного раскрытия подробной финансовой информации организациями гражданского общества, общий годовой доход которых превышает 300 прожиточных минимумов.