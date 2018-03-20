Суд начал рассматривать апелляцию на арест Рубана, Н.Савченко хочет взять его на поруки

Апелляционный суд Киева начал рассматривать жалобу защиты руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на решение Шевченковского районного суда Киева от 9 марте об аресте его на 2 месяца

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание, назначенное на 10.45 вторника, началось с незначительной задержкой. В.Рубан находится в зале суда в стеклянной камере.

На заседание прибыла внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко, которая предоставила суду ходатайство о готовности взять В.Рубана на поруки.

Позже, выступая в суде, Н.Савченко сказала, что считает В.Рубана честным, порядочным и достойным человеком, и может поручиться, что он не покинет за пределы Украины.

В свою очередь представитель прокуратуры заявил, что сторона обвинения располагает всеми доказательствами вины В.Рубана, а Н.Савченко не может взять его на поруки, поскольку генеральный прокурор внес в Верховную Раду представление о снятии с нее депутатской неприкосновенности, и она сама подозревается в подготовке к совершению тяжкого преступления.

Заслушав участников процесса, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщалось, 14 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Н.Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.

СБУ информировала, что повестки о вызове на допрос Н.Савченко в деле В.Рубана на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта.

В то же время Н.Савченко 13 марта утверждала, что не получала повестку о вызове на допрос в СБУ, но обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения. Соответствующее письмо она направила на имя главы СБУ Василия Грицака.

Н.Савченко также отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия был задержан В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста на 2 месяца.