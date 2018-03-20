Апелляционный суд Киева оставил Рубана под арестом

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на решение Шевченковского районного суда Киева от 9 марте об аресте его на 2 месяца и оставил его под стражей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник суд отказал защите В.Рубана в изменении ему меры пресечения на домашний арест, а также отказал во взятии его на поруки внефракционного народного депутата Украины Надежде Савченко.

Как сообщалось, 14 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Н.Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.

СБУ информировала, что повестки о вызове на допрос Н.Савченко в деле В.Рубана на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта.

В то же время Н.Савченко 13 марта утверждала, что не получала повестку о вызове на допрос в СБУ, но обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения. Соответствующее письмо она направила на имя главы СБУ Василия Грицака.

Н.Савченко также отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия был задержан В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста на 2 месяца.