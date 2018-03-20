НКРЭКУ будет воздавать облэнерго за неуплату потребителям компенсации за качество электропоставок

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заподозрило облэнерго в неуплате потребителям компенсаций за гарантированные стандарты поставок электроэнергии.

"В 2017 году компенсации были предоставлены восьмью компаниями 913 потребителям на сумму 116,95 тыс. грн… В то же время в 2017 году компенсации должны были получить почти 120 тыс. потребителей. Это может свидетельствовать о невыполнении компаниями требований порядка или предоставление недостоверной информации в формах отчетности", - говорится в сообщении регулятора.

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По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, комиссия намерена добиться выплаты облэнерго компенсации потребителям по результатам проверок.

"НКРЭКУ в 2018 году при проведении проверок особое внимание уделит выполнению компаниями требований порядка о предоставлении компенсаций потребителям. В случае подтверждения нарушения порядка компании будут обязаны предоставить потребителям компенсации в двойном размере. Кроме того, в соответствии с порядком, комиссией будет принято решение об изъятии из структуры тарифов на передачу/поставку электроэнергии по регулируемому тарифу средств в пятикратном размере от суммы невыплаченной компенсации", - подчеркивают в регуляторе.

По данным комиссии, в 2017 году 90% зафиксированных компенсаций (808 потребителям на сумму 105,9 тыс. грн) были предоставлены ПАО "Одессаоблэнерго" и ЧАО "Киевоблэнерго".

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.