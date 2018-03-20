Основатель Telegram пообещал пользователям "свободу и неприкосновенность частной жизни"

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал пользователям мессенджера "свободу и неприкосновенность частной жизни". Об этом он написал в своем Twitter, комментируя решение Верховного суда РФ, признавшего во вторник законным приказ ФСБ о процедуре предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", - написал П.Дуров.

Ранее во вторник высший суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей.

Юрист Рамиль Ахметгалиев, который представлял в суде интересы Telegram, сообщил журналистам, что мессенджер не может выполнить требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей. "На сегодняшний момент на требование ФСБ (о передаче ключей - ИФ) Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - сказал журналистам Р.Ахметгалиев. Он также сообщил, что Telegram планирует обжаловать решение суда.

Роскомнадзор, в свою очередь, сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования - в случае отказа ведомство заблокирует доступ к мессенджеру.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, в свою очередь, заявил журналистам, что Telegram должен исполнять решение Верховного суда. "Если есть решение суда, оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений", - сказал министр.