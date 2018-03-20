ЦИК зарегистрировала нового депутата вместо Денисовой, по Зваричу вопрос решится после предоставления необходимых документов Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Михаила Побочих новым депутатом от "Народного фронта" вместо избранной уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Заместитель начальника управления эксплуатации информационных систем "Ощадбанка" М.Побочих на парламентских выборах 2014 года был включен в список "Народного фронта" под №81. Вопрос о регистрации народным депутатом №82 избирательного списка "Блока Петра Порошенко" Романа Зварича будет решен ЦИК после предоставления им необходимых документов. Р.Зварич – беспартийный, прежний министр юстиции Украины (февраль – сентябрь 2005 года, август – октябрь 2006 года), народный депутат 3-6 созывов от Народного руха и "Нашей Украины". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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