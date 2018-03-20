Суд признал недействительными 60 договоров между "Укрнафтой" и компанией "Котлас" на поставку нефтепродуктов

Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными 60 договоров на покупку ПАО "Укрнафта" нефтепродуктов у ООО "Котлас" на сумму 2,94 млрд грн по иску Национального антикоррупционного бюро Украины.

Согласно сообщению НАБУ, решение вступило в силу 6 марта и позволит взыскать убытки, нанесенные государству.

В НАБУ напомнили, что договора были заключены в 2015 году от имени "Укрнафты" некими лицами, которые не имели на это полномочий. При этом "Котлас" в дальнейшем не поставил нефтепродукты в договорных объемах, получив от нефтедобывающей компании предусмотренные договорами средства.

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"Исковое заявление НАБУ основывается на материалах уголовного производства, расследование по которому осуществляют детективы бюро с августа 2016 года. В рамках этого дела исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрнафты" и ряда коммерческих компаний с целью завладения влажный нефтью на общую сумму более 7,7 млрд грн", - указано в сообщении.

По данным НАБУ, в результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании охотно возместили "Укрнафте" более 51,7 млн грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.