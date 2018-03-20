Украинский военный ранен под Песками во вторник

Незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции сил АТО под поселком Пески Ясиноватского района Донецкой области, в результате чего получил ранения один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских военных… Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 вторника, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, обстрел под Песками производился боевиками из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"На луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками незаконных вооруженных формирований соблюдался в полной мере", - сообщили в штабе.