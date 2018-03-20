Итальянские Eni и Snam готовы рассмотреть возможность инвестиций в продолжение "Турецкого потока"

Итальянские Eni и Snam (национальный газотранспортный оператор) готовы рассмотреть возможность инвестиций в газопроводы по доставке российского газа из "Турецкого потока" в Австрию через Болгарию

Италия, получая газ через хаб в Баумбертене, хотела бы обеспечить себя достаточными поставками топлива после того как "Газпром" прекратит транзит через Украину. Глава Eni Клаудио Дескальци и CEO Snam Марко Альвера на прошлой неделе заявили, что могут рассмотреть возможность участия в проекте. Европейская пресса называет проект как "South Stream Lite", так как он повторяет путь сухопутного продления по территории ЕС "Южного потока", который был остановлено в 2014 году из-за противодействия ЕС и Болгарии.

South Stream Lite получил импульс после решения "Газпрома" приступить к расторжению контрактов на транзит с Украиной. 5 марта сербская компания Gastrans (прежнее название South Stream Serbia) объявила "открытый сезон" сбора необязывающих заявок на мощности газопровода-перемычки из Болгарии через Сербию в Венгрию. Перемычка должна заработать в 2019 году, заявляет Gastrans.

В прошлом году Италия получила из России 23,8 млрд куб. м газа. Контракт Eni с "Газпромом" на поставку газа через Баумгартен действует до 2035 года.

"Мы подписали договор на определенный объем и ожидаем, что этот газ поступит к нам в Баумгартене", - сказал К.Декальзи в интервью бюллетеню Interfax Natural Gas Daily на презентации стратегии Eni в Лондоне на прошлой неделе.

Если Eni будет инвестировать в этот проект, то это будет в стратегии компании. Так как обычно Eni вкладывает только в те трубопроводы, которые транспортируют газ, производимый компанией.

"Обычно мы участвуем в трубопроводах, построенных для нашего газа. Но ясно, что (у поставок российского газа в Италию - ИФ) большие объемы, следовательно я не могу сказать" да "или"нет", мы должны оценить условия. Обсуждаем модернизацию наших контрактов с "Газпромом", в рамках этого, вероятно, мы можем также рассмотреть возможность участия в инвестициях в газопровод", - сказал К.Дескальци.

М.Альвера сообщил, что Snam рассмотрит возможность инвестирования в новый трубопровод для доставки российского газа в Европу через Балканы. "Если "Газпром" пригласит нас, мы рассмотрим эту возможность", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Однако South Stream Lite является лишь одним из вариантов продолжения "Турецкого потока", которые рассматривает "Газпром". Альтернативами могут быть вторая фаза газопровода Трансадриатического газопровода (TAP) или ITGI-Poseidon.

Несмотря на готовность рассмотреть перспективы нового маршрута, итальянские партнеры предпочли бы продолжить получать топливо через Украину. М.Альвера подтвердил приверженность Snam планам сотрудничества с "Нафтогазом Украины" и словацкой Eustream по созданию "надежного коридора" поставок российского газа через Украину путем модернизации существующей инфраструктуры.

А, по сообщению пресс-службы "Газпрома", во вторник в Москве председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с итальянским послом Паскуале Терраччано "диверсификацию маршрутов экспорта газа из России в Европу и ход работ по организации южного маршрута поставок через Черное море".

А.Миллер проинформировал П.Терраччано о завершении укладки более 50% морского участка газопровода "Турецкий поток". Отмечено, что вторая нитка газопровода позволит ежегодно поставлять европейским потребителям 15,75 млрд куб. м газа.

"Газпром" и Eni в марте 2017 года подписали меморандум о взаимопонимании в области развития южного коридора поставок газа в страны Европы, в частности, в Италию.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Европы. Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года.