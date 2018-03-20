Саммит ЕС учтет результаты дискуссий США по стали и алюминию

Торговля станет одним из важнейших вопросов предстоящего 22-23 марта саммита ЕС, заявил высокопоставленный европейский чиновник, подчеркнув, в отношениях с третьими странами это, прежде только, сфера ответственности Еврокомиссии.

"Еврокомиссар (член ЕК по вопросам торговли Сесилия - ИФ) Мальмстрем находится в данный момент в пути в Вашингтон. Она должна встретиться с министром торговли США (Уилбуром - ИФ) Россом. Конечно, будет обсуждаться вопрос об освобождении от таможенных пошлин, объявленных Соединенными Штатами, на сталь и алюминий", - сказал во вторник в Брюсселе источник, знакомя на условиях анонимности журналистов с повесткой дня Европейского совета.

Что касается заключений совета, добавил он, нужно будет принять во внимание результаты этих дискуссий в Вашингтоне.

По его словам, заключение саммита по торговым вопросам "должно послать сигнал поддержки действиям, предпринятым Европейской комиссией до сих пор, и тем рекомендациям, которые она в будущем опубликует".

Чиновник ЕС высказал точку зрения, что Евросоюз должен утвердить свой авторитет крупнейшей торговой державы, проявив больше ответственности и рационализма в том, что касается этого торгового спора с американским партнером.

Как считают в Евросоюзе, "перепроизводство стали - это настоящая проблема, для которой следует искать всемирное решение в рамках ВТО и G20".

Реакцией Евросоюза на эти торговые разногласия, продолжил чиновник ЕС, стал вывод, что нужно заключать больше торговых соглашений со всеми партнерами, которые склонны вступать в такого рода отношения с ЕС. "И в таком контексте Европейский совет будет просить ускорить работу с торговыми соглашениями с Японией и Сингапуром, а также с МЕРКОСУР и Мексикой", - отметил собеседник журналистов.

Он также упомянул мандат на переговоры о торговых соглашениях с Австралией и Новой Зеландией. "Это работа, уже начатая комиссией", - уточнил источник.

В связи с возникшей конфликтной ситуацией он счел нужным внести "абсолютную ясность", что касается трансатлантических отношений. "Они есть и продолжат быть ключом к нашей безопасности и нашему процветанию. Как здесь, так и по другую сторону Атлантики - в Соединенных Штатах. И ответственность за эти отношения, которые мы хотим защитить, является общей для европейцев и американцев", - сказал высокопоставленный представитель ЕС.

"Всегда надо искать решения путем диалога и консультаций. Такое письмо мы хотим передать (в заключениях саммита - ИФ)", - заявил собеседник журналистов.