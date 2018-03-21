Савченко и Рубан дважды приобретали в ОРДО оружие – копия представления на снятие неприкосновенности с нардепа

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан в ноябре и марте приобрели оружие на неподконтрольной Киеву части Донецкой области для подготовки теракта и свержения конституционного строя в Украине.

Это следует из копий представлений генерального прокурора Украины о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности и задержание Н.Савченко, которые опубликованы народным депутатом из фракции «Народный фронт» Антоном Геращенко в Facebook.

«В период с 20.11.2017 по 23.11.2017,пребывая на временно оккупированной территории Донецкой области (г.Макеевка, г.Горловка, г.Донецк), Савченко Н.В. и Рубан В.В, действуя по предварительному сговору с группой лиц с Захарченко А.В. и Тимофеевым А.Ю., при неустановленных обстоятельствах без предусмотренного законом разрешения приобрели огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества и устройства», - сказано в тексте одного из представлений.

Прокуратура также приводит перечень вооружения, приобретенного в ОРДО.

По версии следствия Н.Савченко вступила в сговор с В.Рубаном, а также с руководителями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.

23 ноября Н.Савченко и В.Рубан, который непосредственно управлял автомобилем, перевезли приобретенное оружие в так называемую «серую зону» на линии разграничения, рядом с ж/д станцией «Майорская».

В этот же день передали его одному из соучастников, который отвез его в военную часть А0553 в Хмельницком и оставил там на хранение.

«С целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения Савченко Н.В., Рубан В.В. и указанные выше их соучастники решили совершить террористический акт по предварительному сговору группой лиц – применить оружие, совершить взрывы и другие действия, которые создадут опасность для жизни и здоровья человека, нанесут значительный имущественный убыток и приведут к другим тяжелым последствиям. Исполнение указанных противоправных действий также было направлено на содействие террористической организации «ДНР», - говорится в копии документа.

Кроме того, следствие считает, что свои действия они намеревались направить на насильственное свержение конституционного строя в Украине.

Для исполнения совместного с Н.Савченко преступного умысла В.Рубан в 2017 году предложил Захарченкову О.В., Березню Г.П., Лящу С.В., Коту В.В, Шашкину В.А., Мезенцеву О.В. (инициалы – укр.) принять участие в совершении преступлений.

Как указано в представлениях, эти лица открыто не отказались от соучастия, однако сообщили о предложении в правоохранительные органы, и в дальнейшем были привлечены к проведению негласных следственных действий. Факт совершения Н.Савченко общественно-опасных деяний, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом, подтверждается, в том числе показаниями этих лиц в качестве свидетелей.

Н.Савченко и В.Рубан в ноябре-декабре пребывая в городе Бахмут, на военном полигоне в Хмельницком, в офисном помещении в Киеве «составили и согласовывали план, этапы и сценарии исполнения преступных действий каждого из соучастников для достижения совместного умысла, распределяли роли, определяли количество и виды необходимого оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств, наиболее эффективное время, место».

«Совместным преступным планом на Н.Савченко были возложены функции, как организатора, так и непосредственного исполнителя посягательства на жизнь государственных деятелей», - говорится в представлении.

Террористический акт внутри здания Верховной Рады планировали совершить с использованием взрывных устройств Ф-1 и РГД-5, а также огнестрельного оружия.

По версии следствия, Н.Савченко и В.Рубан, реализуя общий преступный умысел, согласовали необходимость приобретения дополнительного оружия. И В.Рубан во время пребывания в Горловке 6-8 марта при неустановленных обстоятельствах приобрели его.

Как сказано в представлении, 8 марта он пытался перевезти огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства через пункт въезда-выезда «Майорское», однако был задержан.

Н.Савченко, действуя умышленно в сговоре с В.Рубаном, А.Захарченко, А.Тимофеевым примерно с 20.11.2017 по нынешнее время осуществляет подготовку к совершению действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине, считает следствие.

В представлениях также отмечается, что есть достаточные основания подозревать Н.Савченко в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват госвласти); ч.1 ст.14; ч.2 ст.28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч.3 ст.258 (террористический акт); ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.