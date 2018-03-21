"Нафтогаз" в 2018г намерен выйти на рынок еврооблигаций

НАК "Нафтогаз Украины" в 2018 году планирует выйти на рынок еврооблигаций, рассчитывает на позитивное восприятие инвесторами в связи с прибыльностью компании, ростом инвестиций и добычи, а также выигранным спором с "Газпромом", сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире Bloomberg TV Europe.

"Надеемся, что "Газпром" выполнит решение арбитража", – сказал он.

А.Коболев также подчеркнул, что Украина и "Нафтогаз" настаивают на том, чтобы газопровод "Северный поток 2" не должен быть построен, так как Россия не желает разделять политику и поставки газа.