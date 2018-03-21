Vivendi продаст весь свой пакет акций Ubisoft за 2 млрд евро

Французский медиаконгломерат Vivendi SA продаст 27,27%-ную долю в разработчике видеоигр Ubisoft Entertainment SA за 2 млрд евро.

Как сообщается в пресс-релизе Vivendi, акции будут проданы по цене 66 евро.

Около 60% бумаг будут размещены между институциональных инвесторов путем закрытой подписки, примерно 30% - Ubisoft, оставшаяся часть - холдинговой компании Guillemot Brothers SE.

После завершения продажи Vivendi больше не будет являться акционером Ubisoft, а также возьмет на себя обязательства воздерживаться от покупки акций разработчика видеоигр на протяжении пяти лет.

Vivendi купила пакет акций Ubisoft три года назад за 794 млн евро.