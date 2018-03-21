Временный запрет ввоза из РФ минудобрений приведет к краткосрочному стрессу на рынке

Введенный правительством Украины 14 марта временный запрет на ввоз минудобрений из РФ в краткосрочной перспективе вызовет стресс на рынке, считает вице-президент французской группы AgroGeneration с активами в Украине Сергей Булавин.

"В краткосрочной перспективе, конечно, это создаст дополнительный стресс для агрокомпаний. Однако это рынок, в долгосрочной перспективе он должен будет компенсировать краткосрочный недостаток за счет импорта от новых поставщиков", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом, по его мнению, в дальнейшем рынок будет "менее монопольным и более диверсифицированным".

В то же время заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук считает, что принятые правительством меры не решат проблему обеспечения аграриев минудобрениями, более того, они усиливают монополию Ostchem.

"Анализируя правительственные решения, создается чувство, что в Кабмине видят лишь два возможных пути обеспечения аграриев минеральными удобрениями: их импорт (прежде только, из РФ) или наличие монополии Ostchem на отечественном рынке. Введение 14 марта временного запрета на ввоз российских минудобрений еще больше усиливает монополию Ostchem", - отметил он.

Эксперт также отмечает, что начавшийся в конце февраля - начале марта рост мировых цен на удобрения в связи с высокой активностью на рынке может продолжиться и во второй половине месяца. При этом на внутреннем рынке, отмечает он, как и в предыдущие годы, украинские сельхозпроизводители являются "заложниками" группы компаний Ostchem.

По его мнению, урегулирование вопроса с завышением цен на украинском рынке азотных удобрений вероятно путем расформирования монополии.

При этом Д.Марчук добавил, что с таким требованием аграрные ассоциации обращались к правительству и Антимонопольному комитету еще в мае-2017 года.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины14 марта 2018 года принял решение ввести временный запрет на ввоз российских минеральных удобрений. Кроме того, было внесено предложение расширить перечень товарных кодов, на которые распространяются пошлины, и увеличить их.