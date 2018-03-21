Фондовые индексы Европы снижаются на слабой корпоративной отчетности

Фондовые индексы стран Западной Европы в начале торгов снижаются, при этом трейдеры проявляют осторожность перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы позднее в среду.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:15 кв уменьшился на 0,23% - до 374,7 пункта.

Британский FTSE 100 с открытия рынка опустился на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,34%, германский DAX - на 0,22%.

Большинство экспертов ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75% годовых. Фьючерсный рынок оценивает вероятность повышения в 94,4%, свидетельствуют данные CME Group.

Кроме того, эксперты полагают, что Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики. Прогноз руководителей Федрезерва в рамках "точечных графиков" (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех. Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции.

ФРС опубликует решение по ставке в среду в 21:00 МСК, после чего состоится пресс-конференция нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

"Наиболее интересной частью анонса будет новый экономический прогноз и пресс-конференция нового председателя, - полагает валютный аналитик Societe Generale Элвин Тан. - На наш взгляд медианный прогноз по-прежнему будет указывать на три повышения ставок".

При этом негативное влияние на настроение инвесторов европейского рынка оказывает слабая финансовая отчетность Kingfisher Plc, сообщает Dow Jones.

Котировки акций Kingfisher упали на 8,2%. Британская сеть магазинов товаров для ремонта сократила доналоговую прибыль в 2018 финансовом году, который завершился 31 января, на 10% - до 682 млн фунтов стерлингов ($956,3 млн). При этом выручка увеличилась до 11,66 млрд фунтов по сравнению с 11,23 млрд фунтов годом ранее.

В число лидеров падения стоимости между компаний, входящих в расчет Stoxx Europe 600, входят также шведский производитель медицинского оборудования Getinge AB (-7,4%) и финская фармацевтическая компания Orion Oyj (-6,4%).

Между тем бумаги Hermes International SCA подорожали более чем на 3%. Французский дом моды в 2017 году увеличил чистую прибыль на 11% на фоне повышения выручки во всех географических регионах.

Рыночная стоимость Vivendi SA увеличилась на 1,3%. Французский медиаконгломерат объявил о продаже только принадлежащего ему пакета акций разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA за 2 млрд евро. Цена акций Ubisoft подскочила на 4,9%.

Бумаги британского букмекера Ladbrokes Coral Group Plc подешевели на 0,1%, в то время как котировки акций GVC Holdings Plc выросли на 0,3%. Британский регулятор одобрил сделку, в рамках которой GVC, владеющая онлайн-казино, покупает Ladbrokes за 4 млрд фунтов ($5,6 млрд).