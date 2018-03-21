Одесский апелляционный админсуд запустил чат-бота в Messenger

Одесский апелляционный административный суд (ОААС) создал новый канал коммуникаций с гражданами – чат-бота Kurt.

"Сегодня - бот (он же bot, сокращенно от robot), представляет собой программу, которая выполняет действия в соответствии с запрограммированным алгоритмом. Пользователю не нужно открывать браузер или мобильное приложение, довольно лишь перейти на разговор с ботом (в Messenger - ИФ)", - сообщается на странице суда в соцсети Facebook.

В настоящее время бот может извещать пользователя о распределении судебных дел, их состояние и результатах ежедневного рассмотрения, вычислять судебный сбор и тому подобное.

В суде отметили, что со временем бот будет способен заменить часть call-центра и стать "помощником" пресс-службе.

"Сегодня ОААС нацелен на внедрение чат-бота Kurt в Telegram, Viber, WhatsApp", - добавили в суде.