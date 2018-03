Toyota приостановила тестирование беспилотных машин в США после фатального инцидента Uber Крупнейший японский автомобилестроительный концерн Toyota Motor Corp. временно не будет тестировать беспилотные машины на дорогах общего пользования в США после того, как самоуправляемый автомобиль Uber Technologies насмерть сбил пешехода в штате Аризона. Uber объявила о такой же приостановке в понедельник. "Toyota решила временно приостановить тестирование режима Chauffeur" в Калифорнии и Мичигане, говорится в сообщении японской компании. Вместе с тем аналогичные операции в Японии продолжатся, пишет The Wall Street Journal. Toyota выразила обеспокоенность в связи с тем "эмоциональным воздействием, которое случай Uber мог оказать на водителей-испытателей". В большинстве штатов США действует правило, согласно которому в ходе тестирования беспилотных автомобилей за рулем должен находиться человек, который сможет перехватить управление в случае необходимости. Калифорния в конце февраля отменила такое правило. Как сообщалось, случай Uber стал первым известным ДТП, в котором причиной гибели пешехода стал беспилотный автомобиль: 19 марта эксплуатируемый Uber автомобиль Volvo сбил 49-летнюю женщину, которая, предположительно, переходила дорогу вне пешеходного перехода. Полиция не нашла в происшествии признаков вины автомобиля Uber или водителя. В пресс-службе Ford Motor Co. журналистам WSJ заявили, что компания не планирует менять график тестирования. General Motors Co. не стала комментировать возможные изменения в испытаниях автономных автомобилей, отметив лишь, что коммерческий запуск таких машин в густонаселенных городских районах ожидается в следующем году. Nissan Motor Co. также отказалась раскрывать планы испытаний, но представитель японской компании подчеркнул, что "протокол тестирования автономного автомобиля предусматривает постоянное присутствие умышленно обученного водителя за рулем и инженера-испытателя на заднем сиденье". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика toyota сша что motor тестирования Теги: экономика