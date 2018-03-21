Верховная Рада приняла закон о терруарных винах

Верховная Рада во вторник, 20 марта приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития производства терруарных вин и натуральных медовых напитков".

За принятие законопроекта №6693 в целом проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно документу, утверждение новых марок вин виноградных, вин плодово-ягодных и/или напитков медовых осуществляется руководителем предприятия на основании заключения Центральной отраслевой дегустационной комиссии винодельческой промышленности и/или дегустационной комиссии профильного научного учреждения и/или дегустационной комиссии отраслевой общественной организации, действующие в соответствии с порядком утвержденным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной аграрной политики, политики в сфере сельского хозяйства.

Право утверждать новые марки тихих вин и марочных коньяков Украины предоставляется предприятиям и организациям, имеющим собственную стабильную сырьевую базу и соответствующие мощности для их производства.

Законом также определяется правовой статус малого производства винодельческой продукции. Это субъекты хозяйствования, которые осуществляют по полному технологическому циклу без добавления спирта, производство и розлив в потребительскую тару виноградных, плодово-ягодных вин или медовых напитков в объеме, не превышающем 10 тыс. декалитров в год, из виноматериалов собственного (не приобретенного) производства.

Установлены требования к материально-технической базе субъектов малого производства винодельческой продукции; упрощена процедура лицензирования производства: на основе зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства вместо аттестата производства; установлены дополнительные основания для аннулирования лицензии на производство.

Использование спирта при производстве субъектами хозяйствования малых производств винодельческой продукции запрещено.

Предусматривается возможность учета как собственных, так и привлеченных на договорных началах аналитических и измерительных лабораторий при определении полного технологического цикла производства и, соответственно, возможность получения лицензии на производство при наличии договора с аккредитованной в соответствии с законодательством лабораторией.

Контроль за соблюдением законодательства возлагается на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.