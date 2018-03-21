Свидетель защиты Януковича из Крыма рассказала о нападениях на автобусы при возвращении с "антимайдана" в 2014 году

Жительница Крыма Оксана Медиева в суде о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича рассказала о том, как на автобусы с жителями Крыма, который возвращался после акций в поддержку власти во время Майдана в 2014 году на полуостров, якобы нападали неизвестные лица.

Во время дачи показаний в качестве свидетеля защиты из Крыма в режиме видеоконференции она утверждала, что автобусы с участниками "антимайдана" останавливали на блокпостах, после чего ехавшие в них крымчане якобы подвергались физическим и моральным издевательствам.

По ее словам, после возвращения в Крым об этой ситуации стало известно многим жителям полуострова. О.Медиева указала, что отсутствие надлежащей реакции правоохранительных органов Украины на озвученные ею факты стало одной из причин, почему она поддержала аннексию Крыма Российской Федерацией.

Также свидетель сообщила, что во времена Майдана она работала в Партии регионов и занималась "общественной деятельностью".