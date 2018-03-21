Омбудсмен и глава миссии ООН по правам человека договорились о сотрудничестве

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер договорились о сотрудничестве.

"Фиона Фрейзер поздравила с высоким избранием Людмилу Денисову и выразила надежду на тесное и плодотворное сотрудничество. Первая учредительная встреча состоится уже на будущей неделе", - сообщается на официальном сайте украинского омбудсмена.

По словам Л.Денисовой, презентация миссии станет планом для следующих действий омбудсмена.

В ходе презентации 21-го доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине Ф.Фрейзер отметила, что от длительного конфликта на востоке Украины напрямую страдают 4 миллиона человек. Среди наиболее распространенных нарушений прав человека она назвала истязание, жестокое обращение, нарушение стандартов содержания задержанных, разрушения гражданской инфраструктуры, нарушения права на свободу высказывания взглядов и мирных собраний. Также остаются нерешенными вопросы перемещения через линию разграничения, получения пенсионных выплат и регистрации актов гражданского состояния.

Кроме того, Ф.Фрейзер сообщила, что задача продолжает осуществлять мониторинг ситуации с правами человека в Крыму. "На полуострове мы фиксируем системные проблемы с ограничением основополагающих свобод, в частности с доступом к правосудию, свободой мирных собраний и высказывания взглядов, от чего страдает крымскотатарское население. Нарушается и право на обучение на родном языке - с 2014 года на 97% сократились количество учеников, которые учатся на украинском языке", - отметила она.

Среди позитивных моментов Ф.Фрейзер отметила уменьшение количества жертв между гражданского населения и освобождение 307 человек, состоявшееся 27 декабря 2017 года.