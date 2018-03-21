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Валовый внешний долг Украины в 2017г возрос на 2,59%
21.03.2018 14:54

Валовый внешний долг Украины в 2017г возрос на 2,59%

Валовый внешний долг Украины в 2017г возрос на 2,59%

Валовый внешний долг Украины по состоянию на начало 2018 года составлял $116,578 млрд, что на 2,59% больше, чем к началу 2017 года, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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