Валовый внешний долг Украины по состоянию на начало 2018 года составлял $116,578 млрд, что на 2,59% больше, чем к началу 2017 года, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
Политические Сводки
- Запрет импорта удобрений из РФ приведет к истощению почвы и сокращению валового сбора урожая
- Единый диспетчерский центр экстренной медицинской помощи заработал в Одесской области
- Курс доллара снижается к евро и иене в ожидании итогов заседания ФРС
- Австралийский миллиардер Пэкер ушел из Crown Resorts
- Кабмин внес изменения в постановление о международных закупках лексредств
|Валовый внешний долг Украины в 2017г возрос на 2,59%
|21.03.2018 14:54
|
Валовый внешний долг Украины в 2017г возрос на 2,59%
Поделитесь статьей с друзьями